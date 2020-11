L'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie Igor Beliaev, a mis en avant mardi, la convergence des positions russe et algérienne concernant le dossier du Sahara Occidental, notamment en ce qui concerne le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

Lors de ses déclarations diffusées sur les ondes de la Radio Algérie internationale (RAI), Beliaev a réaffirmé, la position de principe de la Russie en faveur du règlement du conflit au Sahara occidental sur la base des principes universellement reconnus du droit international.

Beliaev a mis l’accent sur l’importance de mettre en œuvre les mécanismes et résolutions de l’ONU sur le conflit au Sahara Occidental, rappelant que son pays a toujours joué un rôle clé dans la question sahraouie.

Dans ce contexte, l’ambassadeur russe a mis en exergue "la position de principe de la Russie en faveur du règlement des problèmes du Sahara occidental "exclusivement par des méthodes politiques et diplomatiques fondées sur les principes universellement reconnus du droit international".

Le dossier du Sahara occidental a été minutieusement examiné récemment lors d'un entretien téléphonique entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et son homologue algérien, Sabri Boukadoum, a fait savoir Beliaev dans un entretien accordé mardi à Radio Internationale, relevant "une convergence des positions entre la Russie et l'Algérie concernant le dossier du Sahara Occidental".

Il a souligné, dans ce sens, que "la Russie et l'Algérie appellent les deux parties au conflit à la retenue et au respect de l'accord de cessez-le-feu signé par le Front Polisario et le Maroc en 1991".

Le représentant de la Russie en Algérie a réaffirmé la position de son pays concernant le "droit du peuple sahraoui à l'autodétermination", et ce à travers l'organisation d'un référendum libre et transparent "conformément aux résolutions internationales de l'AG des Nations unis et le Conseil de sécurité".

Exprimant son souhait "de voir le peuple sahraoui parvenir à un accord pacifique devant mettre terme à cette crise", le même intervenant a souligné que "l'unique moyen d'aboutir à une solution pacifique est de relancer les négociations", mettant l'accent pour les deux parties au conflit (Front Polisario et Maroc) sur l'impératif de reprendre les négociations pacifiques dans les plus brefs délais".

Le diplomate russe a appelé les Nations unis à "désigner au plus vite un Envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la Sahara Occidental" en remplacement de Horst K?hler, en vue de la reprise du processus politique.

Par ailleurs, le diplomate russe a salué le niveau des relations entre la Russie et l’Algérie, insistant sur l’importance de les promouvoir, à travers la relance de la commission mixte de coopération économique et commerciale.

Beliaev a mis en avant "l’importance et l’efficacité" de la commission mixte de coopération entre les deux pays qui contribue à "la promotion de la coopération économique et commerciale" au plus haut niveau, soulignant que l'état des relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et la Russie, qualifiées d'"historiques" et d'"excellentes" et a évoqué les perspectives de leur renforcement.

L’ambassadeur a exprimé l’intérêt des entreprises russes à travailler et établir un partenariat avec les entreprises algériennes dans les différents domaines pharmaceutiques et énergétiques, d’autant plus que l’Algérie dispose de potentialités prometteuses dans ce domaine.

Beliaev a également souligné que la Russie et l'Algérie sont liées par des relations traditionnellement amicales, qui se sont transformées en partenariat stratégique après la signature de la déclaration correspondante en 2001. "Notre pays a aidé l'Algérie pendant sa lutte pour l'indépendance, lors de la création d'un État algérien, le développement de l'industrie nationale, l'entraînement des ressources humaines qualifiées dans diverses spécialités."

Le diplomate a déclaré que " l'Algérie est l'un des principaux acteurs et l'un des pays les plus influents d'Afrique du Nord et même dans la région du Moyen-Orient ", s'assurant que les relations entre l'Algérie et la Russie sont exceptionnelles et la Russie n'a pas ignoré la demande des dirigeants algériens d'aider à lutter contre la propagation du virus corona. Parallèlement, Igor Beliaev a souligné que Moscou manifeste un grand intérêt à approfondir la coordination bilatérale avec l'Algérie dans divers domaines, en particulier en ce qui concerne les prix des hydrocarbures sur les marchés mondiaux, y compris par le biais des organisations internationales de l'énergie.

Pour conclure, Beliaev a également noté que les entreprises russes sont également prêtes à fournir à l'Algérie du matériel de forage et de transport pour l'industrie minière et la technologie d'auto-exploitation pour gérer le matériel minier et d'autres produits, exprimant son espoir que les entreprises algériennes seront plus actives.