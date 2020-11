Boukadoum félicite Antony Blinken pour sa nomination à la tête du Département d’Etat

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a adressé mardi un message de félicitations à M.Anthony Blinken, pour sa nomination en tant que secrétaire d'Etat américain par le Président élu Joe Biden.

"Cher Secrétaire d'Etat désigné, je suis ravi d’apprendre la nouvelle de votre (désignation) en tant que secrétaire d'Etat par le Président élu Joe Biden ", écrit le chef de la diplomatie algérienne.

"J'ai hâte d'échanger avec vous et de travailler sur de nombreuses questions, en particulier celles concernant la paix et la sécurité en Afrique et en Méditerranée", ajoute M.Boukadoum.

"Je vous souhaite plein succès et soyez assuré de mon engagement personnel à bâtir les meilleures relations entre les Etats-Unis et l’Algérie ", conclut le ministre.