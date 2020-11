L’équipe nationale U15 : 91 joueurs retenus

Quatre-vingt et onze (91) joueurs de moins 15 ans, sur un total de 232 candidats, ont été retenus par le Département de développement de la Direction technique nationale, dans la perspective de constituer la nouvelle sélection nationale de cette catégorie d'âge.

La fédération algérienne de football (FAF) a indiqué : "126 joueurs ont été supervisés par le coach Arezki Remane et ses adjoints Abdelkrim Saber-Chérif et Mourad Aït-Tahar : 37 à Blida (le 7 novembre), 47 à Batna (le 20 novembre) et 42 à Constantine (le 21 du même mois)" a précisé la FAF dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel.

Ces trois nouvelles journées de prospection font suite à celles déjà opérées à Sidi-Bel-Abbès (Ouest) et Sidi-Moussa (Alger), pendant lesquelles 106 joueurs avaient été supervisés, toujours dans la perspective de dénicher les éléments les plus talentueux, pour faire partie de la sélection nationale des U15.

"Faute d'intégrer la sélection nationale des moins de 15 ans, les éléments sélectionnés intègreront l'Académie des U15, qui ouvrira ses portes prochainement à Sidi-Bel-Abbès" a ajouté l'instance fédérale dans son communiqué.

"A Constantine, et toujours sous la coupe de la DTN, c'est Kamel Betina et Nacer Abdessemed, les Directeurs techniques régionaux (DTR) de Constantine et d'Annaba", qui ont dirigé le travail de prospection, a encore indiqué la FAF.

Les 91 joueurs sélectionnés "seront convoqués prochainement pour le plateau national", dans la perspective de lancer cette Académie de Sidi Bel-Abbès, et la constitution de la nouvelle sélection nationale des U15.