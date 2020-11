PLF 2021: les présidents des groupes parlementaires au Conseil de la Nation saluent les incitations socio-économiques

Les présidents des groupes parlementaires au Conseil de la Nation ont salué mardi les différentes incitations contenues dans le projet de loi des finances pour l'exercice 2021 (PLF 2021) visant la promotion de l'investissement national et étranger et la préservation du pouvoir d'achat du citoyen.

Lors d'une plénière consacrée au débat du PLF 2021, présidée par Salah Goudjil, président du Conseil par intérim, en présence du ministre des Finances Aymen Benabderrahmane et des membres du gouvernement, le président du groupe parlementaire du Rassemblement national démocratique (RND), Ali Djerbaa, a affirmé que le projet de loi "consacre la rationalisation des dépenses publiques en introduisant plusieurs incitations dont des réductions de taxes et impôts destinés aux PME et aux micro-entreprises dans le but d'encourager la production locale et de préserver le pouvoir d'achat des citoyens à faible revenu".

Il a salué à ce propos, les incitations accordées pour la promotion des zones d'ombre auxquelles 50 mds DA ont été alloués pour la réalisation de projets de développement.

Le même responsable s'est félicité de la numérisation et de la modernisation de l'administration et des systèmes fiscaux qui représentent, selon lui, la pierre angulaire de l'Algérie nouvelle afin d'éradiquer la bureaucratie et le népotisme et qui est à même de promouvoir l'économie nationale.

De son côté, le président du groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN), Bouhafs Houbad, a fait savoir que cette loi élaborée dans des conditions difficiles "vise à maîtriser les dépenses publiques et à remédier aux déséquilibres financiers sans toucher aux aides et subventions destinées aux catégories vulnérables, afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens".

Il a salué dans ce sens, "l'attachement des hautes autorités au soutien aux catégories vulnérables, en dépit des difficultés financières", estimant que la crise financière "impose l'encouragement du partenariat entre les entreprises privées et publiques en vue de réduire la facture d'importation'".

Pour le président du groupe du tiers présidentiel, Hachemi Djiar, les décisions prévues dans le PLF 2021 au profit des catégories vulnérables sont des mesures pertinentes en dépit de leurs "lourdes incidences" sur le budget de l'Etat, en cette situation de crise financière.

Il a appelé, dans ce sillage, à trouver des solutions pour combler le déficit budgétaire en dehors des approches conjoncturelles, en mettant en place une stratégie structurelle à long et à moyen termes.