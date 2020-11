Palestiniens : Plus de 7000 enfants arrêtés par l'occupation israélienne depuis 2015

La Ligue arabe a appelé la communauté internationale à respecter ses responsabilités pour protéger les droits des enfants palestiniens des crimes israéliens quotidiens, faisant état dans son rapport de l'arrestation de 7000 enfants palestiniens depuis 2015.

Dans son rapport, la Ligue arabe a révélé que les autorités d’occupation israéliennes violent les conventions des droits de l’enfant qui stipulent que l’enfant ne doit subir aucune mesure arbitraire ou illégale dans sa vie personnelle et dans sa famille.

Le rapport souligne aussi que l’occupation prive les enfants palestiniens des visites de familles dans les prisons israéliennes et exerce des méthodes de torture et pratiques inhumaines contre les enfants, en violation des articles 37 et 38 relatives aux droits de l’enfant.

Pas moins de 7000 enfants palestiniens ont été arrêtés depuis 2015 , selon le rapport. Ils sont souvent arrêtés et tués délibérément par les soldats de l’occupation, sur instruction directe des hauts responsables israéliens.

En outre, les enfants vivent dans des conditions de détention atroces dans les geôles de l’occupation où ils subissent toute forme de torture et de pression psychologique et physique, en violation des résolutions internationales.

Selon le rapport, les autorités de l’occupation ont interdit l’enseignement et les manuels didactiques dans les geôles israéliennes, empêchant les enfants de continuer leurs études et afin de propager l'ignorance parmi les enfants palestiniens.

A ce effet, la Ligue arabe a affirmé que l’occupation a escaladé ses campagnes d’arrestations contre les enfants palestiniens depuis 2015, notant que les autorités israéliennes condamnent les enfants à plus de 10 ans de prison et à perpétuité.

Le rapport a également indiqué que plus de 170 enfants palestiniens sont actuellement incarcérés dans les geôles de l’occupation, sans aucune inculpation juste.

Le même rapport mentionne par ailleurs que les enfants croupissent dans des cellules qui manquent des mesures préventives contre la pandémie de Coronavirus, ainsi qu’ils sont privés de recevoir un suivi médical essentiel.

En effet, selon la même source, l’administration pénitentiaire exerce une négligence médicale délibérée contre les enfants malades.