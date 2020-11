Tahar Djouambi, DG des services à la Sonelgaz : "Nous passons à l'action du recouvrement des créances"

La Sonelgaz est au bord de l‘asphyxie financière. Les créances impayées de ses clients sont en augmentation constante, depuis le début de la crise sanitaire, et avoisinent actuellement les 180 milliards de dinars, indique Tahar Djouambi, Directeur Général des travaux et des services à la Sonelgaz

Intervenant, mercredi, à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, celui-ci considère que « si cette situation dure dans le temps, ce montant peut causer un sérieux déséquilibre sur la balance de l’entreprise. « Il est indispensable d’essayer de récupérer une bonne partie de ces créances le plus vite possible », suggère t-il.

Parmi les actions que l’entreprise a entamé pour surmonter cette difficulté, il met en avant la reprise d’activité de recouvrement après plusieurs mois d’arrêt et de non coupures, à cause de la situation sanitaire que traverse le pays.

Un plan a été mis en place par l’entreprise pour récupérer les créances, dit-il, notamment auprès des industriels et des établissements publics. « On a commencé par les administrations. C’est une question de temps, le paiement prendra quelque jours, mais ça va se régler», ajoute t-il.

Pour ce qui est des clients tertiaire, les commerçants et la petite industrie, l’invité affirme que «la Sonelgaz a lancé un plan de communication » et « aujourd’hui on va passer à l’action ». Il fait savoir, à ce propos, qu’au niveau des administrations l’entreprise a entamé les coupures et ça sera la même chose pour les tertiaires qui refuseraient de coopérer pour l’élaboration d’un échéancier de paiement.

Concernant les clients ordinaires, que nous n’avons pas sollicité pour les paiements depuis le début de la pandémie, M. Djouambi, affirme qu’un ensemble de mesures de facilitation et différents modes de paiement a été mis en place.

Il affirme que ses services vont intervenir par niveau de créances et par abonné. «Nos systèmes peuvent nous donner la situation par volume de factures impayées par client », dit-il, et à la base de ces informations, un échancier va être instauré pour ceux qui ne sont pas en mesure de payer leurs factures, explique t-il.

Cependant , l’interviewé mets en garde les abonnés contre le non respect de l’échéancier de paiement parce que, dans ce cas, la Sonelgaz sera obligée de passer à la coupure.