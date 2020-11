Séisme à Skikda : l’Etat disposé à prendre toutes les mesures pour la prise en charge des sinistrés

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a affirmé mercredi à Skikda que "l’Etat est disposé à prendre toutes les mesures nécessaires pour la prise en charge des citoyens sinistrés" par suite de la secousse tellurique ayant frappé la wilaya dimanche passé.

Dans la commune d’Ain Bouziane (Sud-ouest de Skikda), région classée comme étant la plus affectée par le séisme, M. Beldjoud qui effectue une visite d'inspection dans la wilaya, a assuré que "toutes les mesures nécessaires seront prises et l’Etat aidera pour un retour à la vie normale".

Il a ajouté que "les mesures nécessaires seront mises en place pour la prise en charge des familles sinistrées sans exception et les aides seront mobilisées pour les opérations de restauration".

"Dès le premier jour de la secousse dimanche, nous avons contacté le wali et le directeur général de la protection civile et leur avons donné des instructions pour sortir sur le terrain, faire le point sur la situation et installer une cellule de crise et de suivi", a-t-il encore dit.

Le ministre a souligné que sa visite à Skikda suite au séisme vient en application des instructions du premier ministre Abdelaziz Djerad pour la prise en charge des citoyens dans le calme.

Il a notamment considéré que bien que la magnitude de la secousse ait été plus intense que celle de Mila, les dégâts matériels n’ont fort heureusement pas été graves et surtout aucune victime humaine n’est à déplorer.

Il a en outre rappelé les mesures prises par la wilaya pour aider les citoyens sinistrés à louer des maisons pour leur relogement, outre la réservation de terrains pour bâtir des maisons tout en leur apportant les aides nécessaires.

M. Beldjoud a affirmé comprendre la panique qui s’était emparé des citoyens de Skikda suite au séisme qui était "puissant", estimant que "la situation reste rassurante" comparativement au séisme de la wilaya de Mila.

Le ministre a suivi, au siège de la commune d’Ain Bouziane, un exposé préliminaire sur la situation des constructions présenté par Ali Helassa Riadh de la direction régionale de Constantine de l’Organisme de contrôle technique de la construction (CTC).

Selon cet exposé, le CTC a inspecté 562 constructions dans les deux communes d’El Harrouch et Ain Bouziane et a relevé que 77 constructions individuelles en majorité dans un état précaire étaient classées dans la case rouge.

Le ministre a inspecté le CEM Mohamed Sboua, dans la commune d’El Harrouch, et a constaté l’ampleur des dégâts causés par le séisme aux murs et toits de l’établissement ayant imposé sa fermeture temporaire en attendant l’avis technique du CTC.

Le ministre a affirmé que le CTC rendra dimanche prochain son rapport final et à sa lumière seront apportées les solutions adéquates.

Kamel Beldjoud a également visité des constructions touchées par le séisme à Ain Bouziane et El Harrouch, ainsi que l’hôpital d’El Harrouch où des fissures graves se sont produites et a entendu les préoccupations des citoyens.

Un séisme d'une magnitude de 5,2 degrés sur l'échelle ouverte de Richter aT été enregistré dimanche à 04H53MN dans la wilaya de Skikda, avait annoncé le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), précisant que l’épicentre du séisme a été localisé à 12 km au Sud- ouest d'El Harrouch (Skikda).

Le CRAAG avait aussi annoncé qu'une réplique d’une magnitude de 3,9 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée dans la même wilaya à 06H17MN et une autre de même magnitude à 12H10MN dont l'épicentre a été localisé à 12 km au Sud-ouest de la ville d'El Harrouch.

Une troisième réplique d’une magnitude de 3 degrés sur l’échelle de Richter a été enregistrée mardi à 10H14MN, selon le CRAAG.

La situation épidémiologique n’exige pas actuellement la suspension des cours

La situation épidémiologique dans le pays "n’exige pas actuellement la suspension des cours" dans les établissements scolaires, a affirmé mercredi à partir de Skikda le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement territoire, Kamel Beldjoud précisant que le ministère de l'Education nationale suit de près la situation.

Dans une conférence de presse animée en marge de sa visite dans la wilaya pour s’enquérir des effets de la secousse tellurique enregistrée dimanche, Kamel Beldjoud a précisé que le ministère de l’Education nationale suit, en concertation avec les autres intervenants, tout ce qui se passe au niveau des établissements scolaires à travers le territoire national.

"A ce jour, la situation est normale", a-t-il affirmé, avant d'ajouter que "les mesures qui s’imposent seront prises en leur temps".

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement territoire a insisté, à ce propos, sur l’importance du respect du protocole sanitaire au niveau des établissements scolaires de l’ensemble du pays et sa mise en œuvre avec fermeté en coordination avec les associations de parents d’élèves, tout en soulignant que la situation dans les écoles primaires ne présente aucune source d’inquiétude.

M. Beldjoud a également préconisé le respect des recommandations de la commission nationale de veille et de suivi de l'évolution de l'épidémie du Coronavirus dont le port du masque de protection, la distanciation physique et l’évitement des regroupements afin d’atténuer la pression sur les staffs médicaux.

Le ministre a assuré que tous les moyens, dont les masques de protection et l’oxygène, sont disponibles, avant d'inviter les citoyens à respecter toutes les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de la Covid-19 et lutter contre cette pandémie.(