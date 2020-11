Asphyxie par monoxyde de carbone: sept décès en 24 heures

Sept personnes sont décédées asphyxiés par le monoxyde de carbone Co émanant d'appareils de chauffage et de chauffes-bain, ces dernières 24 heures à Tlemcen, M'Sila et Alger, selon un bilan établi jeudi par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été signalé dans la wilaya de Tlemcen avec 4 décès, suivi de la wilaya de M'Sila (2) puis Alger (1), précise la même source.

Les services de la Protection civile rappellent, à ce propos, que "neuf (9) personnes ont trouvé la mort et 178 autres ont été incommodées par le gaz monoxyde de Carbone (Co) depuis début novembre".

Les éléments de ce même corps ont, en outre, enregistré, durant la même période, trois (3) morts et 111 blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers le territoire national.

Par ailleurs, et concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les mêmes services ont effectué 156 opérations de sensibilisation à travers 26 wilayas (115 communes), rappelant aux citoyens le respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale.

La Protection civile a également effectué 164 opérations de désinfection générale à travers 31 wilayas (103 communes), qui ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et Ruelles, où 761 agents, tous grades confondus, 106 ambulances et 118 engins ont été mobilisés, conclut le communiqué.