Covid-19: un groupe de laboratoires offre le PCR à 8 900 DA

Un groupe de laboratoires d'analyses médicales privés, a annoncé, avec le soutien de IMD, une société de production de kits de prélèvements et de résultats PCR, une baisse de prix de ces tests virologiques en proposant un prix public de 8.900 DA, a indiqué samedi le ministère de l'Industrie Pharmaceutique dans un communiqué.

"En concertation avec le ministère de l'Industrie Pharmaceutique, et dans le cadre de la mutualisation des efforts et des moyens pour la riposte contre la Covid-19, et afin d'améliorer l'accessibilité des tests PCR au grand public, un groupe de laboratoires d'analyses médicales privés, avec le soutien de IMD, société de production de kits de prélèvements et de résultats PCR, annonce une baisse de prix des tests PCR en proposant un prix public de 8.900 DA", indique le communiqué.

Les laboratoires concernés sont actuellement au nombre de neuf (9) déployés sur les villes d'Alger, Bejaia, Ghardaia, Tizi Ouzou, selon le ministère qui précise que "d'autres laboratoires de différentes régions devraient adhérer à cette initiative dans les jours à venir".