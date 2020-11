Covid-19: des contacts en cours pour l'acquisition du vaccin

Des contacts sont en cours entre les autorités publiques et des laboratoires, des consulats et autres, pour l'acquisition du vaccin contre la Covid-19 dés sa disponibilité, selon les normes sanitaires édictées par Organisation mondiale de la Santé (OMS), a assuré, samedi à Boumerdes, le ministre de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

M. Benbouzid qui s'exprimait lors d'un point de presse qu'il a animé en marge de sa visite de travail et d'inspection de plusieurs établissement hospitaliers de la wilaya en compagnie du ministre de la Poste des Télécommunications, Brahim Boumzar, pour s'enquérir de la prise en charge des malades atteints par la covid-19, a indiqué que son département ministériel dispose de tous les dossiers techniques des vaccins en cours de fabrication ou en phase d'expérimentation, afin d'en choisir un.

Il a rassuré à ce propos que les autorités publiques, attendent de connaître les résultats des testes effectués par les laboratoires concernés afin d'opter pour le vaccin qui sera acquis par l'Algérie, dés sa disponibilité, observant que cette démarche, "qui prendra le temps nécessaire, est un processus d'une grande sensibilité en raison, d'un coté, de la diversité des vaccins annoncés et d'un autre côté pour absence d'une vaccination généralisée à l'exception de quelques pays qui ont effectué la troisième phase d'expérimentation sur un nombre limité de volontaires" "Dans tous les cas, l'Etat a entamé les contacts nécessaires avec plusieurs parties en vue d'acquérir un vaccin", a ajouté le ministre, qui a signalé que "la décision d'opter pour un des vaccins se fera sur la base des compétences nationales".

Il a renouvelé à cet effet l'engagement des pouvoirs publics à choisir le meilleur vaccin en matière de qualité, et ce en prenant en compte ses effets secondaires et le coût".

Répondant à une question sur la crédibilité des chiffres concernant le nombre des nouveaux cas de contamination par la Covid-19 annoncés quotidiennement, M. Benbouzid a indiqué que les autorités concernées "n'ont aucun intérêt à augmenter ou à baisser le nombre des malades déclarés". Il a souligné que la situation épidémiologique marquée par une hausse du nombre de cas de contamination est "maîtrisée".

Cette situation, a-t-il ajouté "nous incite à plus de mobilisation et de sensibilisation pour mieux lutter contre la propagation de cette pandémie".

Le ministre a salué l'initiative de l'Armée nationale populaire (ANP) à mettre des structures sanitaires lui appartenant à la disposition du secteur de la santé, pour qu'elles soient exploitées en cas de besoin, pour la prise en charge des malades de la Covid-19.

Il a rassuré que son département a pris toutes les mesures pour faire face aux pires scénarios de la pandémie. "Un plan B prévoyant notamment la mobilisation de plusieurs structures qui seront utilisées comme hôpitaux, a été élaboré", a-t-il rassuré.

Le ministre de la Santé a entamé sa visite dans la wilaya de Boumerdes en se rendant dans l'hôpital de Bordj Menail où il s'est enquis du travail des staffs médicaux, notamment au niveau du service dédié à la Covid-19.

Il s'est ensuite rendu dans l'hôpital de Thénia où il a inspecté le laboratoire de dépistage du Coronavirus et s'est entretenu avec les personnels soignants en charge de cette pandémie.