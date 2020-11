Coronavirus, Grippe saisonnière : savoir différencier et adopter les bonnes mesures

Entre grippe saisonnière et Covid-19, les similitudes symptomatiques sont très élevées. En cas de suspicion ou de contamination, se diriger vers un hôpital ne serait pas le bon geste ou mesure à adopter, c’est l’appel lancé par les médecins.

Si les deux peuvent causer des symptômes similaires et toucher des personnes de tous âges, néanmoins, leurs comportements restent différents.

« Quand on a les symptômes cités, il ne faut pas aller directement dans les grandes structures qui sont déjà pleines à craquer, il faut aller vers le médecin le plus proche pour se faire examiner, il vous attribuera un traitement initial, si la maladie régresse, c’est tant mieux, si c’est une grippe, on ne s’inquiète pas trop » c’est ce qu’a fait savoir le Dr Abdelkader Slimani, chirurgien en médecine générale, dans une déclaration à la Chaine 3.

En cas de complication il faut consulter à nouveau son médecin traitant a insisté Abdelkader Slimani : « s’il y’a des signes qui réapparaissent, comme un déficit respiratoire, ou bien la température qui ne veut pas décrocher, là il faut revoir votre médecin pour une orientation vers une structure hospitalière la plus proche. »

Quant au Professeur Riad Mehaioui, membre de la commission de suivi de l’évolution de la pandémie, il rappelle l’importance des gestes barrières en cas d’aggravation de signes, « s’il y’a une persistance de signes, il est recommandé, de se confiner pour éviter toute contagion, en cas de présence de signes très évocateurs, porter un masque ou s’isoler est très important au début de la maladie, vu le risque élevé de la contagion ».

Ne pas négliger un état de santé présentant un signe d’infection par ce virus et doublement nécessaire d’une part, en vue de la guérison des uns et d’autre part de la protection des autres, contre la contamination par cette pandémie.