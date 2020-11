Banque CPA: inauguration d'un espace dédié aux PME et Startup

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a inauguré dimanche un espace au niveau de l'agence El-Khettabi (Alger centre) du Crédit populaire d’Algérie (CPA), dédié aux PME, TPE et aux startup.

Lors de la cérémonie d'inauguration, qui a eu lieu en présence du PDG du CPA, Mohamed Dahmani et des cadres supérieurs de la banque, M. Benabderrahmane a souligné l’importance de cette démarche qui permettrait, selon lui, d’accroître les capacités du financement de l’économie nationale ainsi que la modernisation de son mode de financement.

"Cette offre est intervenue dans le cadre de la stratégie des pouvoirs publics pour la promotion de l’économie de la connaissance, a-t-il souligné expliquant que ce produit, agréé par les autorités monétaires (la Banque d’Algérie), sera étendu à 100 autres agences bancaires, d’ici le premier semestre de 2021.

Le premier argentier du pays a expliqué qu’à travers cette démarche commercial, labellisée "PME by CPA", cette banque publique diversifie son offre bancaire en adoptant une stratégie de développement et d’accompagnement en direction du segment de la TPE, la PME et des Start- up.

"Cette approche innovante de prise en charge des segments de clientèle TPE, PME et Startup dénommée "SAHEL", de par sa spécificité, répond dans sa globalité aux attentes de ce segment de la clientèle", a-t-il fait valoir.

Les deux nouveaux produits du le CPA, lancé sous la gamme " SAHEL" sont "SAHEL NACHATI" (mon activité facile), destiné au financement des besoins en Fonds de roulement de la TPE /PME et des Startups, et "SAHEL MAHEL", destiné au financement de l’acquisition de locaux commerciaux et/ou l’aménagement ou la location d'un local commercial.

Le ministre a enfin rappelé que l’aboutissement de ce projet de mise en place des produits destinés à la TPE /PME s’est effectué dans le cadre d’une assistance de la Société Financière internationale (SFI) du Groupe de la Banque Mondial, rappelant que le déploiement de cette offre est intervenu au terme d’une phase pilote au niveau de sept agences de la Banque.

Pour sa part, le PDG du CPA a souligné l’apport de ces produits pour les PME, TPE et Startup, tant en termes d’accompagnement financier qu’en termes de conseil et d’assistance technique.

" Cet espace dédié pour ce segment de clientèle sera animé par des chargés de compte qui seront à l’écoute des jeunes entrepreneurs et des gérants d’entreprises pour leur apporter conseils et traiter leur dossiers dans les plus brèves délais ( 72 heures) ", a-t-il assuré.

A une question sur le seuil des crédits pour le financement de ces trois segments de clientèle, M. Dahmani a fait savoir qu’il peut aller jusqu’à 300.000 DA pour les Startups à deux millions de Dinars pour les petites entreprises, alors que le seuil pour les moyennes entreprises atteindrait 150 millions de Dinars. APS