ONUSIDA: 1,7 million de personnes infectées chaque année, 690.000 en meurent

Encore 1,7 million de personnes sont infectées par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) chaque année, et quelque 690.000 en meurent, a indiqué le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

"Alors que l’attention du monde entier est portée sur la crise liée à la maladie à nouveau coronavirus, la Journée mondiale de lutte contre le sida 2020 est l’occasion de rappeler qu’il ne faut pas perdre de vue une autre pandémie mondiale, toujours présente près de 40 ans après son apparition", alerte M. Guterres, à la veille de la célébration de cette Journée, sous le signe "Solidarité mondiale et responsabilité partagée".

Pour le SG de l'ONU, les enseignements tirés de la lutte contre le VIH "peuvent être très utiles" dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

"Nous savons que, pour mettre fin au sida et vaincre la Covid-19, nous devons éliminer la stigmatisation et la discrimination, placer l’être humain au cœur de notre action et prendre des mesures axées sur les droits humains et tenant compte des questions de genre", a-t-il soutenu.

M. Guterres, a appelé à une prise de conscience, rappelant que "pour vaincre la Covid-19 et mettre fin au sida, nous devons être solidaires les uns des autres et partager les responsabilités".

Il a insisté également pour que l'accès aux soins de santé "ne devrait pas dépendre" du niveau de richesses des uns ou des autres, soulignant que "nous avons besoin d’un vaccin contre la Covid-19, et de traitements et de soins pour lutter contre le VIH, qui soient abordables et accessibles à tous et toutes, partout".

De son côté, la Directrice exécutive de l'ONUSIDA, Winnie Byanyima, a alerté elle aussi à l'occasion de la Journée mondiale contre le Sida, -célébrée le 1er décembre de chaque année-, sur la pandémie de Covid-19 qui "menace les progrès accomplis au cours des 20 dernières années dans le domaine de la santé et du développement, y compris pour ce qui est des avancées de la lutte contre le VIH".

"Elle (pandémie) accentue les inégalités existantes comme l’ont fait les autres épidémies avant elle.

Notre monde s’enfonce dans les inégalités entre les genres, raciales, sociales et économiques", redoute-elle, saluant en revanche, "les efforts des militants de la cause du VIH et les communautés touchées, qui ont une nouvelle fois apporté la preuve de leur efficacité indispensable dans la riposte au sida".

"Aujourd’hui, nous avons plus que jamais besoin de cette force pour surmonter les épidémies concomitantes du VIH et de la Covid-19", a insisté Mme Byanyima, également faisant état de plus de 12 millions de personnes qui attendent d’obtenir un traitement contre le VIH et 1,7 million d’infections imputables à l’absence d’accès aux services essentiels, enregistrées en 2019.

"Alors que 2020 touche à sa fin, le monde fourmille de dangers et les mois à venir ne seront pas faciles", redoute encore la responsable onusienne, également Secrétaire général adjoint des Nations Unies, appelant à une solidarité mondiale et une responsabilité partagée, qui "seront en mesure de nous aider à vaincre le nouveau coronavirus, mettre un terme à l’épidémie de sida et garantir le droit universel à la santé". APS