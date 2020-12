Suspension des études les samedis: le SNAPEST pour, le SATEF contre

Le ministère de l'Education nationale a annoncé que les écoles primaires fonctionnant à double vacation pourraient se passer "si nécessaire" de dispenser des cours les samedis. Les avis des syndicats autonomes de l'Education semblent partagés sur cette question.

La coordination nationale de syndicat national les professeurs d’enseignement secondaire (SNAPEST) est favorable à la suppression des samedis. «C’est une bonne chose. Les établissements primaires peuvent, donc, se passer du samedi en répartissant les séances de cette journée sur les cinq jours de la semaine », déclaré son coordinateur Méziane Mériane. «Désormais ce problème n’existe plus », ajoute-il.

Pour le Syndicat national des travailleurs de l`éducation et de la formation (SATEF), cette décision est contradictoire. "On parle de suspendre les études les samedis dans les écoles primaires pour cause d’absence de transport durant le week-end. Il y a aussi des collèges qui fonctionnent les samedis non ? Et pourtant ils ne sont pas concernés par cette décision " s’interroge le Sg du SATEF, Boualem Amoura.

Selon lui, le programme pourra rapidement être impacté par cette nouvelle directive, puisque les directeurs seront dans l’obligation de refaire, pour la troisième fois de suite, les emplois du temps.