Tizi-Ouzou: Don de 500 ouvrages au profit de 10 associations

Quelque 500 ouvrages ont été offerts mardi au profit de dix d'associations à Tizi-Ouzou par la direction locale de la culture dans le cadre du programme initié par le ministère de la culture et des arts.

Lors de cette opération, qui porte à 7.000 au total, le nombre d'ouvrages distribués au niveau de la wilaya depuis le début du confinement sanitaire préventif de la pandémie de coronavirus, les dix associations ont bénéficié chacune d'une cinquantaine d'ouvrages.

L'objectif de ces dons est de contribuer à lutter contre "les effets négatifs du confinement, plus particulièrement sur l'aspect psychologique, à travers la lecture", a souligné, à l'occasion, la responsable locale du secteur, Nabila Goumeziane.

D'autres dons avaient été remis à des comités de villages, des bibliothèques de proximité et scolaires ainsi qu'à des structures sanitaires et pénitentiaires à travers la wilaya et d'autres sont, également, annoncés avant la fin de l'année en cours. APS