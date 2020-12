Le conseil de sécurité appelé à assurer un plan pour un règlement durable du conflit sahraoui

Le sénateur australien, Timothy Ayres, a appelé le Conseil de sécurité à l’élaboration d’un plan devant assurer une solution durable au conflit au Sahara Occidental.

Intervenant devant le Sénat d’Australie, le membre du parti australien des travailleurs, représentant de New South Wales, a exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU à "la prise de mesures immédiates pour réimposer le cessez-le-feu, reprendre les négociations et mettre en place un plan devant assurer une solution durable du conflit au Sahara occidental", soulignant que "toute décision doit favoriser le droit du peuple sahraoui à décider de son avenir".

"La diplomatie a échoué durant des décennies à honorer ses promesses en 1991 au peuple sahraoui, à savoir un référendum pour choisir entre l’indépendance et l’annexion par le Maroc", a-t-il rappelé.

"L’Australie, qui croit profondément en un régime international fondé sur des bases et des institutions multilatérales permettant aux pays de résoudre pacifiquement les conflits, a envoyé ses soldats, hommes et femmes, pour la supervision de la paix dans la région", a-t-il déclaré ajoutant que son pays avait un grand intérêt à voir instaurer une solution pacifique et qu'il suivra de près la situation au Sahara occidental".

"Nous espérons tous à une résolution pacifique respectant la volonté du peuple sahraoui et son droit à l’autodétermination et à un coexistence pacifique dans la région", a soutenu M.Ayres.

A ce propos, le sénateur australien a déploré "l'échec du cessez-le-feu suite à l’attaque militaire marocaine à El Guerguerat contre des manifestants sahraouis pacifiques, soulignant que la présence des forces militaires dans cette région constitue une violation flagrante de l’accord militaire signé entre les deux parties en 1997 et en 1998.

Et d’ajouter que cette situation "constitue une menace pour la stabilité régionale et internationale".