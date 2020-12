Le sergent-chef Lelmaya Sifeddine tombe en martyr au champ d'honneur à Jijel

Le sergent-chef Lelmaya Sifeddine est tombé en martyr au champ d'honneur, dans la matinée de ce mercredi lors d'un nouvel accrochage avec un groupe terroriste, suite à l'opération de recherche et de ratissage toujours en cours, dans la zone d'Oued Bouayache près de la commune d'El-Ancer (Jijel), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Suite à l'opération de recherche et de ratissage, toujours en cours dans la zone d'Oued Bouayache près de la commune d'El-Ancer à Jijel en 5ème Région militaire, qui s'est soldée, hier 1er décembre 2020, par l'élimination de trois (03) terroristes et la récupération de trois (03) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une grande quantité de munitions et lors d'un nouvel accrochage avec un groupe terroriste, le sergent-chef Lelmaya Sifeddine est tombé en martyr au champ d'honneur, dans la matinée d'aujourd'hui", précise la même source.

"En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Général de corps d'Armée Saïd Chanegriha, chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP) adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches du Chahid, tout en réitérant la détermination et la résolution des Forces de l'ANP à persévérer dans la lutte contre les terroristes jusqu'à leur totale élimination, afin de préserver la sécurité et la stabilité à travers tout le territoire du pays", ajoute le communiqué du MDN.

Dans le même contexte et après l'exploitation de renseignements, l'opération d'identification a permis de déterminer l'identité de deux des trois terroristes abattus, indique la même source.

"Il s'agit en l'occurrence de Leslous Madani dit +Cheikh Assem Abou Hayane+, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994 et qui était en charge de la région Est et responsable du Conseil de la Charia d'une organisation terroriste ainsi que de Herida Abdelmadjid dit +Abou Moussa El-Hassan+, qui avait rallié les groupes terroristes en 1995 et qui était chargé de la propagande et de l'information de la même organisation terroriste", conclut le communiqué du MDN.

