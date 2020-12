Le ministre italien des Affaires étrangères en visite en Algérie samedi prochain

Le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di-Maio, effectuera, à partir de samedi prochain, une visite de travail de deux jours en Algérie, à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, indique mercredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"Cette deuxième visite à Alger de M.Di-Maio, au titre de l'année 2020, s'inscrit dans le cadre de la consolidation des liens d'amitié et de coopération entre l'Algérie et l'Italie", précise la même source, ajoutant qu'elle "constituera, pour les deux parties, une occasion de passer en revue les axes prioritaires de la coopération bilatérale et d'examiner l'agenda des grandes échéances à venir, notamment la tenue, au cours de l'année 2021, de la 4ème réunion de Haut niveau".

Les questions d'actualité régionales et internationales, en particulier, l'évolution récente au Sahara occidental ainsi que la situation en Libye et au Mali, figureront également à l'ordre du jour des entretiens entre les chefs de la diplomatie des deux pays.

Les deux ministres procéderont, au cours de cette visite, à la signature d'un mémorandum d'entente instituant "le dialogue stratégique sur les relations bilatérales et les questions politiques et de sécurité globale", ajoute le communiqué du MAE.

A l'issue de sa visite, M. Di-Maio sera reçu par le Premier ministre, M.Abdelaziz Djerad