Ligue 1 - 2e journée : l’USMA et la JSK en appel à l’Est du pays

La seconde manche du championnat national de Ligue 1, programmée ce week-end, s’annonce ardue, notamment pour les équipes qui ont raté leur entame de saison à l’image de l’USM Alger ou encore la JS Kabylie.

Sèchement battue à domicile par l’ES Sétif (0-2), samedi dernier, l’USM Alger est appelée à se ressaisir lors de sa deuxième sortie. Toutefois, la tâche des Rouge et Noir ne sera pas de tout repos, car les gars de Soustara seront en déplacement à l’Est du pays pour donner la réplique à la JS Saoura, auteur d’une belle victoire sur la pelouse de l’Olympique de Médéa (0-1).

À l’image de l’USMA, la JS Kabylie doit elle aussi revoir sa copie après avoir présenté une piètre prestation face au CA Bordj Bou Arreridj (0-0), à l’occasion de l’entame de la saison. Drivés à présent par Youcef Bouzidi, les Canaris évolueront également hors de leurs basses et iront défier le MC Oran, ce vendredi à 16h00.

L’autre équipe à avoir trébuché, dès son entrée en matière, est le CS Constantine. Accrochés par le WA Tlemcen (0-0), à Constantine, les protégés de Abdelkader Amrani tenteront de se racheter dans la capitale face au Paradou AC.

A contrario des équipes qui ont manqué leur première sortie, d’autres formations auront à cœur de confirmer leur bonne entame en enchainant avec une deuxième victoire de suite, à l’exemple de la JSS hôte de l’USMA, du NC Magra, qui sera en déplacement à Aïn M’lila pour y défier l’ASAM, ou encore de l’US Biskra, dont la deuxième apparition à la maison de suite coïncidera avec la réception du NA Hussein Dey.

Tenus en échec par les Hamraoua, la semaine dernière, les Sang et Or seront en appel dans la capitale des Zibans, samedi (14h00), notamment après la détection de la contamination à la Covid-19 de quatre joueurs, à savoir, Si Ammar, Chouiter, Nadji et le gardien de but Benchlef, sans oublier la défection de l’attaquant Mourad Benayada, suspendu un match ferme pour " contestation de décision".

Deux matchs reportés

À l’instar de la première journée, cette deuxième journée sera amputée des matchs : MC Alger – O. Médéa et CR Belouizdad – JSM Skikda, et ce en raison de la participation des formations de la capitale à la manche retour du tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique.

Après avoir réussi à ramener le nul du Bénin face aux Buffles du Borgou (1-1), le MCA va essayer de confirmer ce résultat ce vendredi (14h00) au stade du 5 Juillet 1962 (Alger). Néanmoins, cette partie pourrait ne pas avoir lieu car les adversaires des mouloudéens se sont toujours pas arrivés à Alger et leur absence a été constatée lors de la réunion technique tenue ce jeudi matin.

Pour sa part, le Chabab tentera de composter son billet pour le prochain tour, dimanche prochain au stade de la Police au Caire (13h45, algériennes), face au Libyens d’Al Nasr. Lors de la première partie de ce derby Maghrébin, les Rouge et Blanc ont pris option en s’imposant sur le score de 2 buts à 0.