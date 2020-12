Tizi-Ouzou: l'enfant disparu à Ait Yahia Moussa retrouvé mort vendredi

L'enfant Yanis Hassani originaire du village Ighil Mouhou dans la commune d’Ait Yahia Moussa à 25 km au sud-ouest de Tizi-Ouzou, disparu mardi soir, a été retrouvé mort vendredi vers 13h, a-t-on appris vendredi de la gendarmerie nationale.

Après trois jours de recherches menées par les corps de la gendarmerie nationale et de la protection civile, appuyés par de nombreux citoyens de la localité et de celles voisines, le corps sans vie du petit Yanis, 4 ans et autiste, a été retrouvé dans la forêt de la région, a-t-on indiqué de même source.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame qui a endeuillé la famille de Yanis et jeté l'émoi sur toute la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on ajouté.

La disparition de l'enfant a été signalée par sa famille à la Gendarmerie nationale, mardi soir, qui a précisé que Yanis jouait non loin de la maison avec ses frères qui l'aurait perdu de vue.