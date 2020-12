Covid-19 : les prix des PCR et tests antigéniques vont sensiblement baisser

Les tests PCR et antigéniques, destinés au dépistage de la Covid-19, seront bientôt disponibles à des prix raisonnables grâce à leur production localement, a assuré ce samedi le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad.

"Les tests PCR étaient importés au début (de la pandémie) pour 25 dollars (le test), avant que ce prix ne soit réduit à 12 dollars grâce au concours de l'Armée nationale populaire (ANP). Aujourd'hui, avec les attestations de régulation, nous les importons entre 5 et 7 dollars. Ils seront fabriqués localement pour l'équivalent de 2,5 dollars, ce qui nous laisse entrevoir une meilleure accessibilité à ces tests par la population", a déclaré M. Benbahmed à l'APS.

Le ministre de l'Industrie pharmaceutique a évoqué aussi les tests antigéniques qui "seront également fabriqués localement". "Nous les importons autour de 5 dollars/test, mais, une fois fabriqués localement, ils nous reviendront à 4 dollars/test. A ce prix-là, ils pourront être disponibles pour 1500 dinars ou 2000 dinars/test au niveau des laboratoires ou, peut-être même, au niveau des pharmacies, comme cela se fait dans un certain nombre de pays dans le monde", a-t-il ajouté.

Dans une précédente déclaration, M. Benbahmed avait annoncé que les tests PCR et antigéniques allait être produits par trois (3) laboratoires nationaux que sont "HUPP et IMD", pour les kits de prélèvement et de transport, avec une capacité de production journalière de 80.000 kits, "IMD", pour les kits réactifs PCR avec une capacité de production journalière de 10 000 kits, et "SALEM" pour les tests antigéniques, avec une capacité de production journalière de 30000 tests.