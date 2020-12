Covid-19 : le gouvernement décide d'aides financières pour les Scanners et les tests

Le gouvernement a décidé l'octroi d'aides financières aux citoyens dans les frais engagées pour les examens de scanner et autres tests PCR et antigéniques pour diagnostiquer les contaminations à la Covid-19, a indiqué un communiqué des services du premier ministre ayant sanctionné samedi un Conseil interministériel présidé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

En voici le texte intégral : "Le Premier Ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a présidé, ce samedi 5 décembre 2020, un Conseil Interministériel consacré à l’examen des conditions et modalités d’amélioration des remboursements des prestations médicales relatives à la COVID-19.

Ont pris part à cette réunion les Ministres en charge de l’intérieur, des finances, de la solidarité nationale, du commerce, de la santé, du travail et de l’industrie pharmaceutique.

Cette réunion intervient en continuité à la réunion du Gouvernement du mercredi 2 décembre 2020 où cette question a été examinée avec la décision de lui consacrer un Conseil Interministériel.

Après avoir entendu les différents exposés et des débats qui les ont suivis, Monsieur le Premier ministre a rappelé les orientations de Monsieur le président de la République quant à la nécessité d’apporter tout le soutien et l’assistance aux citoyens notamment en ces moments difficiles caractérisés par la crise sanitaire liée au coronavirus et qui a fortement impacté toute la population, en particulier les plus démunis d’entre elle.

Monsieur le Premier Ministre a également rappelé que l’objectif recherché par les pouvoirs publics est d’aider les citoyens dans les frais engagées pour les examens de Scanner et les tests PCR et antigéniques.

A ce titre, Monsieur le Premier Ministre a décidé l’octroi d’une aide financière d’un montant de :

- 5.000 DA pour les frais engagés au titre de l’examen du Scanner thoracique COVID-19.

- 3.500 DA pour les frais engagés au titre du test RT- PCR COVID-19

- 1.500 DA pour les frais engagés au titre du test rapide Antigénique COVID-19.

Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2021, pour une durée de six (06) mois renouvelable en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique".

