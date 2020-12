Ligue 1 – 2e journée : l’ASAM et l’ASO gagnent, les autres calent

La deuxième journée du championnat national de Ligue 1, disputée ce week-end, a été une nouvelle fois marquée par le nombre important de résultats nuls. En effet, à l’exception de la victoire de l’AS Aïn M’lila sur le NC Magra et celle de l’ASO Chlef sur le WA Tlemcen, les autres parties se sont achevées sur des scores de parité.

En ces temps de pandémie, tout marche au ralenti et la Ligue 1 ne déroge pas à la règle. Pour la seconde sortie de suite, le nul a eu le maitre mot dans la quasi-totalité des rencontres où seulement l’AS Aïn M’lila et l’ASO Chlef ont réussi à tirer leur épingle du jeu.

Pour son premier derby de l’Ouest, disputé ce samedi à Chlef, l’ASO est parvenu à réaliser l’essentiel contre un revenant parmi l’élite, à savoir, le WAT (1-0). Dans une opposition compliquée, durant laquelle les Tlemcéniens auraient pu prétendre à mieux, les Chélifiens ont dû leur salut au coup de patte magique de Kadour Beldjilali. L’ancien sociétaire du CSC a signé l’unique réalisation sur un coup franc magistral botté à la 20e minute.

L’ESS, la JSS et l’USB accrochés

Très attendue après son retentissant succès arraché le week-end dernier au stade Omar Hamadi face à l’USM Alger (0-2), l’Entente de Sétif a été piégée sur son terrain par le RC Relizane. Le promu en Ligue 1 a été le premier à prendre l’avantage, sur penalty, à la 43e minute par Hitala. Double sanction également pour les protégés de Nabil Kouki suite à l’expulsion de Kendouci, coupable sur la faute ayant entrainé le penalty.

En dépit de leur infériorité numérique, les Sétifiens ont redoublé d’efforts afin d’aller chercher le but égalisateur à la 53e minute par l’entremise de Saïdi.

Du côté de Béchar, la JS Saoura a été accrochée dans son antre par l’USM Alger (2-2). Les Aiglons du Sud ont été les premiers à débloquer la situation par l’intermédiaire de Hamidi, après 21 minutes de jeu.

Cette partie s’est emballée en seconde période, notamment, suite à l’égalisation des visiteurs survenue à la 51e minute par Zouari. Secouée après le retour des Usmistes, la JSS a réagi rapidement en reprenant l’avantage, quatre minutes plus tard, sur un penalty transformé par Messaoudi (55’). Toutefois, la détermination des gars de Soustara leur a permis de recoller à la marque une nouvelle fois en nivelant le score dans la foulée par, la nouvelle recrue, Redouani (57’).

À Biskra, le match US Biskra – NA Hussein Dey a été nul sur toute la ligne (0-0). Présent dans la capitale des Zibans avec un effectif amoindri, le NAHD a opté pour tactique ultra défensive. Ce choix s’est avéré payant, car les Sang et Or glanent un point hors de leur base face à une équipe de Biskra impuissante offensivement.

Une première sortie réussie pour l’ASAM

Vendredi, l’AS Aïn M’lila a enregistré l’unique victoire de la première partie de cette 2e manche. Pour leur première sortie de la saison, les Scorpions ont pris le meilleur sur le NC Magra, grâce notamment à un doublé, sur penalty, de Demane (8’, 84’).

Dans les autres parties, le Paradou AC a raté la victoire à domicile, accroché par le CS Constantine (2-2), le CA Bordj Bou Arreridj a limité les dégâts sur ses terres face à l’USM Bel Abbès (1-1), alors que l’affiche MC Oran – JS Kabylie s’est soldée sur un score nul et vierge (0-0).

Deux matchs reportés

À noter enfin que cette deuxième journée est amputée des matchs : MC Alger – O. Médéa et CR Belouizdad – JSM Skikda, et ce en raison de la participation du MCA et du CRB à la manche retour du tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique.

Prévu ce vendredi après-midi, le match du mouloudia n’a pas eu lieu en raison de l’absence de leur adversaire, à savoir, les Buffles du Borgou (Bénin).

Pour sa part, le CR Belouizdad, second représentant algérien dans cette épreuve, tentera de composter son billet au Caire (Egypte) face aux Libyens d’Al Nasr. Lors de la première partie de ce derby Maghrébin, les Rouge et Blanc ont pris option en s’imposant sur le score de 2 buts à 0.

Programmée initialement au stade de la Police (13h45, algériennes), cette rencontre a été délocalisée au stade Petrosport (17h00, algériennes) toujours dans la capitale égyptienne.