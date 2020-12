Covid19 : le manque à gagner d’Air Algérie estimé à 40 milliards DA

A l’instar de toutes les compagnies aériennes dans le monde, Air Algérie a subi de plein fouet la pandémie du Covid19. Selon Mohamed Charef, conseiller du P-Dg d’Air Algérie, «le manque à gagner de la compagnie, durant l’année 2020, est estimé entre 38 et 40 milliards de DA».

S’exprimant dans l’émission l’invité de la rédaction de la radio Chaine 3, M. Charef a assuré que ce préjudice impactera les plans d’investissement de la compagnie tout en affirmant que « L’Etat est là pour nous accompagner » dans le projet de renouvellement d’une partie de la flotte.

L’invité de la Chaine 3 qui exprime son soulagement suite à la décision des autorités de rouvrir lignes intérieures, à partir de ce dimanche, assure, la pandémie oblige, que «le protocole sanitaire sera appliqué rigoureusement».

De nouvelles lignes intérieures

En plus du plan de renouvellement de la flotte, Air Algérie compte se redéployer sur le marché domestique et international, notamment avec le lancement trois nouvelles dessertes vers Mechria, Tiaret El Bayadh et la prospection d’autres marchés à l’étranger. «D’autres vols seront peut être rajoutés prochainement en fonction de la demande et des capacités de la compagnie», précise M. Charef.

Interrogé sur les retards, l’intervenant a indiqué, chiffres à l’appui, que son entreprise à réalisé un grand exploit sur ce volet au cours des dernières années. «Pour la ponctualité, nous avons redressé la situation et nos clients le ressentent. Actuellement nous sommes à 72% de ponctualité et si nous progressons de 5 minutes nous atteindrons la moyenne mondiale».