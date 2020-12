Boukadoum co-présidera aujourd’hui les travaux de la 12e Session du Conseil d’association Algérie-UE

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, co-présidera lundi par visioconférence avec le Haut Représentant pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Josep BORELL, les travaux de la douzième Session du Conseil d’association Algérie-Union européenne, a indiqué dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"Au cours de cette rencontre, la plus haute instance de concertation et de dialogue politique issue de l’Accord d’association Algérie-Union européenne, les deux parties procéderont à une évaluation exhaustive des relations et de la coopération de l’Algérie et l’Union européenne, notamment les volets relatifs au dialogue politique sur les relations bilatérales et les questions régionales et internationales d’intérêt commun ainsi que sur la mise en œuvre de l’Accord d’association", a-t-on précisé dans le communiqué .

Selon la même source, "les deux parties aborderont également les priorités communes du partenariat Algérie-Union européenne pour les années à venir et procèderont par ailleurs à un échange de vue sur les questions de la mobilité en relation avec le dossier de la migration dans ses aspects bilatéraux et globaux".