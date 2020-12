Risques majeurs: renforcement de la coopération civilo-militaire par l'amélioration des cadres réglementaires

Les participants au séminaire national sur les risques majeurs ont affirmé, mardi à Alger, l'impératif de renforcer la coopération civilo-militaire par l'amélioration des cadres réglementaires pour la prévention et la gestion des différents risques.

Au deuxième jour des travaux de ce séminaire intitulé: "La prévention et la gestion des risques majeurs: pour un renforcement de la coopération civilo-militaire", plusieurs conférences et ateliers ont été organisés, suivi d'un débat riche sur l'impératif de rénover les concepts et de mettre à jour les approches soulevées pour faire face aux défis et aux répercussions désastreuses résultant de ces risques.

Ce débat a débouché sur une série de recommandations sur la nécessité de "renforcer la coopération civilo-militaire par l'amélioration des cadres réglementaires et l'exécution d'exercices sur le terrain".

Les participants ont recommandé, à cet effet, "le renforcement de la sensibilisation du citoyen en matière de lutte contre les risques majeurs, l'encouragement du dialogue et de la coopération entre les milieux scientifiques et techniques et autres parties concernées ainsi que les décideurs en vue de prendre des décisions pertinentes et efficaces en matière de gestion des risques des catastrophes".

Il s'agit également d'"adopter et d'utiliser les technologies de pointe pour le renforcement des connaissances sur les risques et d'améliorer des interventions des différents acteurs en coordonnant leurs actions à l'effet de réaliser une grande efficacité".

Le chef du Département organisation et logistique de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général-major Houès Ziari a présidé la cérémonie de clôture des travaux du séminaire.

Lors de son allocution, il a affirmé que ce séminaire était "une opportunité pour débattre d'un thème qui jouit d'une grande importance pour le monde en général et notre pays en particulier".

"Il est indispensable d'organiser des mécanismes de prévention contre les catastrophes et de limiter leurs risques en exécutant des mesures complémentaires d'ordre économique, social, sanitaire, culturel, scientifique, environnemental, technologique et politique, qui doivent prévenir les risques, aider à lutter contre les catastrophes et à se préparer à y faire face", a-t-il dit.

Le général-major Ziari a précisé que cette rencontre était également une occasion pour évoquer "plusieurs aspects liés aux risques majeurs, à commencer par la science de gestion des risques jusqu'aux voies et moyens de renforcer la coopération civilo-militaire dans ce domaine ainsi que la contribution des technologies de pointe pour leur gestion".

En conclusion, le général-major a annoncé au nom du général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), la clôture des travaux du séminaire.

(APS)