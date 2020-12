La "SNTF" recense plus de 9 milliards DA de pertes depuis mars dernier

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a subi une perte colossale en terme de nombre de voyageurs depuis la suspension du transport ferroviaire, imposée par le confinement total en prévention contre la propagation du Ccronavirus, avec une perte chiffrée de 30 millions de passagers estimée à un peu plus de 9 milliards de dinars.

Depuis, on continue de recenser les pertes économiques dues à cette pandémie du Covid-19, déclare, Samir Guemmouri, directeur du transport des voyageurs auprès de la SNTF, à la radio Chaîne 3 : « Le manque à gagner enregistré depuis le début de l’interruption des trafics à savoir le 20 Mars 2020, on continue à l’estimer jusqu’au 31 décembre, de 12 milliards de dinars, c’est une estimation qui a été faite sur les dépenses et les pertes enregistrés durant cette période, donc de Mars jusqu’à la fin de l’année ».

Pour éviter encore plus d’incidence financières, l’entreprise s’adapte à la situation pandémique en adoptant un protocole sanitaire à l'optique d'une éventuelle reprise du trafic. Le protocole consiste à prévoir au sein de la gare une gestion organisée des flux de voyageurs par la mise en place, entre autres mesures, de gères-files.

« On a préparé tous les repères au niveau de ce qu’on appelle le marquage au sol, au niveau de nos gares, notamment les gares des grandes lignes, à l’entrée de chaque gare déjà, l’entreprise compte mobiliser des agents qui seront chargés de faire respecter le protocole sanitaire, port obligatoire du masque, prise de la température des passagers et la mise du gel-hydro alcoolique à leur disposition, un système d’aération y serra aussi, il est mis en place afin de changer l’air circulant à bord des trains », a-t-il précisé.

Selon les explications de M. Guemmouri, le protocole sanitaire spécial et les mesures préventives mis en place devraient assurer au maximum la sécurité sanitaire au niveau des structures d’accueil des voyageurs, au niveau des quais et à bord des trains, afin de minimiser les risques de propagation du virus en cette période de crise sanitaire.