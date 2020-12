Accidents de la circulation : 2 morts et 127 blessés en 24 heures

Deux (02) personnes ont trouvé la mort et 127 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures dans plusieurs wilayas du pays, selon un bilan établi jeudi par la Protection civile.

Les blessés ont été pris en charge sur les lieux, puis évacués vers les structures de santé, indique le communiqué.

Les éléments de la Protection civile sont intervenus, par ailleurs, pour prodiguer des soins de première urgence à neuf (9) personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bains à travers les wilayas de Sétif, Médéa, Oran et Tissemsilt, soulignant toutefois, le décès d'un vieil homme âgé de 87 ans asphyxié par ce monoxyde de carbone émanant du chauffage de son domicile au village Boussahel commune de Tamzaret daïra Ouagnoun dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué 61 opérations de sensibilisation à travers 09 wilayas (31 communes), rappelant aux citoyens le respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale.

Ils ont également effectué 51 opérations de désinfection générale à travers 11 wilayas (16 communes), qui ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, où 161 agents, tous grades confondus, 28 ambulances et 16 engins ont été mobilisés.

Ils ont mis en place aussi un dispositif de surveillance dans la wilaya Tlemcen pour un site d'hébergement destiné au confinement.

Durant la même période, les services de ce même corps ont procédé à l'extinction de 04 incendies urbains, industriels et divers au niveau des wilayas de M'Sila, Tizi Ouzou, Sétif et Tiaret.

APS