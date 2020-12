Classement FIFA : les Verts achèvent l’année 2020 à la 31e place

Les achèvent l’année 2020 à la 31e place au classement de la Fédération internationale (Fifa), dont l'édition du mois de décembre a été publiée jeudi.

Sur le plan continental, l’Algérie préserve sa troisième place, derrière le Sénégal (20e) et la Tunisie (26e).

Qualifiée avant terme pour la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, reportée à 2022, l’équipe nationale reprendra du service en mars prochain en disputant les deux derniers matchs des éliminatoires : en déplacement face à la Zambie (90e) et à domicile devant le Botswana (146e).

Sur les trois dernières années, l’Algérie fait mieux qu’en 2017 quand elle avait terminé l'exercice civil à la 58e place, 2018 (67e) et 2019 (35e).

Dans le haut du tableau, la Belgique remporte pour la troisième fois consécutive le titre d’Equipe de l’année du classement mondial Fifa.

Au total, "352 matches ont eu lieu en 2020. Jamais depuis 1987 (323 matches), aussi peu de matches se sont déroulés au cours d’une année civile. 2020 a certes été grandement perturbé" par la pandémie de coronavirus (Covid-19), précise la Fifa.

Vainqueurs de six de leurs huit matches en 2020, les Belges ne sont d’ailleurs pas les seuls à voir leur position inchangée. Leurs trois poursuivants - la France (2e), le Brésil (3e) et l’Angleterre (4e) - gardent en effet leur rang respectif. Seul changement dans le Top 5 par rapport à 2019, le Portugal fait son apparition à la 5e place de la hiérarchie mondiale.

La "Progression de l’année" est à mettre à l’actif de la Hongrie (40e) qui, grâce à ses gains de 44 points et 12 places, termine le cycle dans le Top 50. Sur les huit matches que les Magyars ont disputés en 2020, ils n’en ont perdu qu’un (face à la Russie).

Autres progressions annuelles notables, celles de l’Equateur (56e, +41 points par rapport à décembre 2019), de Malte (176e, +32 points), du Brésil (3e, +31 points) et de la Guinée équatoriale (134e, +31 points). De son côté, le Burundi (138e) collecte 29 points et fait le bond en avant le plus significatif en grimpant de 13 places.