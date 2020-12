El Bayadh: un centre de stockage et de distribution de produits pétroliers à Chellala

Un centre de stockage et de distribution de produits pétroliers situé à Chellala (sud de la wilaya d’El Bayadh) sera mis en service au mois de janvier prochain, a-t-on appris samedi auprès de la direction de l’énergie.

Le chef de service hydrocarbures à la direction, Benali Noureddine a indiqué que cette structure s’étend sur une superficie de 2 hectares avec une capacité de stockage de 5.000 mètres cubes de carburant répartis sur 6 grands réservoirs dont les travaux de réalisation ont été achevés, en attendant l'accomplissement prochain des procédures administratives.

Une fois entré en service, ce centre assurera le stockage de 3.000 m3 de mazout, 1.700 m3 d’essence et 300 m3 de gaz pétrole liquéfié (Sirghaz), a-t-il fait savoir, soulignant que cette infrastructure d’un coût de 680 millions DA au titre de l’investissement privé devra contribuer à assurer l’approvisionnement régulier et permanent de 23 stations service dans la wilaya et générer 80 emplois.

Pour rappel, la wilaya d’El Bayadh compte une seule station de stockage de carburant de Naftal située au chef-lieu de wilaya d’une capacité de 1.400 m3 de mazout.

Par ailleurs, des travaux sont en cours pour la réalisation de 21 stations service à travers la wilaya sur un total de 34 stations approuvées par le ministère de l’Energie.

Trois stations services seront réceptionnées avant la fin d’année en cours.