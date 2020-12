Le ministère des Finances lance son nouveau portail électronique officiel

Le ministère des Finances a lancé, dimanche, la nouvelle version de son portail électronique officiel qui répond aux normes modernes et est adaptée aux nouvelles Technologies de l’information et de la communication (TIC).

Lors de la cérémonie de lancement de ce portail, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a souligné que le ministère aspire à "assurer un service électronique continu pour éliminer tous types de bureaucratie et ouvrir le dialogue avec toutes les parties qui traitent avec le secteur des Finances".

Ce portail constitue "un acquis important" qui s’inscrit dans le cadre de la modernité, car permettant une communication entre le ministère et tous les acteurs, tant les partenaires économiques que les citoyens, a-t-il précisé.

Le portail permettra également aux professionnels de l’information d’accéder rapidement et facilement aux informations relatives au secteur.

Le premier trésorier du pays a indiqué que son département pourra, via ce portail, s’enquérir des réalisations, projets et réformes économiques et financières réalisées par le secteur.

Réalisé selon des normes standards, ce site adopte de nouvelles approches par lesquelles le ministère s’emploie à promouvoir un service public de qualité tendant à raffermir les liens entre la tutelle et les citoyens, d’une part, et les opérateurs économiques, d’autre part, a-t-il expliqué.

Et de s’engager, à travers ce portail, à concrétiser le principe de transparence conformément au programme de réformes tracé par les autorités publiques.

Une telle démarche permettra, selon le ministre, de créer un climat favorable au développement du secteur des Finances à même d’accroitre l’efficacité des services pour une prise en charge des préoccupations des citoyens dans les meilleurs délais.

La nouvelle version du site officiel a été enrichie d’informations économiques et de données à l’effet de permettre au citoyen ou chercheur un accès à l’information en arabe et en français. APS