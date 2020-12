Hoyam Benfriha : plus de 240.000 étudiants stagiaires inscrits cette année grâce à la plateforme « Mihnati »

La ministre de la Formation et l’Enseignement professionnel, Hoyam Benfriha, a déclaré que plus de 240.000 étudiants stagiaires se sont inscrits cette année grâce à la plateforme de l’Etablissement « Mihnati », c’est d’ailleurs, la première fois que les inscriptions de ce genre se font en ligne uniquement.

La première responsable du secteur, était hier à l’institut national spécialisé dans la Formation professionnelle EX-ITEM, pour s’enquérir des préparatifs de la rentrée qui aura lieu ce dimanche, elle a défini « la numérisation » comme l’un des objectifs prioritaires du secteur. Les inscriptions de cette année, se sont faites uniquement en ligne via la plateforme Mihnati, « La numérisation est un choix stratégique pour le gouvernement, et pour notre secteur. », a-t-elle fait savoir, lors d’une déclaration à la Chaîne 3.

« Certains établissements ont, toutefois, rencontré des difficultés, mais une cellule de suivi et d’accompagnement a été mise en place, au sein du ministère pour résoudre le problème rencontré » a-t-elle ajouté.

En plus des inscriptions faites par internet, les étudiants pourront désormais recevoir leurs cours sur la plateforme de l’établissement. Yahia Ganni, directeur de l’INSFP, EX-ITEM a expliqué qu’ « on a sensibilisé les enseignants à ce qu’ils numérisent tous leurs cours, pour qu’ils soient mis sur la plateforme de l’Etablissement, afin que tous les stagiaires puissent les consulter. »

Par ailleurs, la ministre avait tenu à assurer une reprise des cours conforme au protocole sanitaire établie par les autorités concernées. « je voulais m’assurer de l’application effective, du protocole sanitaire établie par les autorités concernées, ce dernier a été communiqué a toutes les directions des wilayas » a-t-elle- déclaré.

Benfriha a insisté sur le strict respect et application des mesures d’hygiènes et de barrières, et s’est engagée à fournir les moyens de protection nécessaires. « Notre secteur s’engage à fournir tous les moyens de protection aux étudiants stagiaires et les personnels », a-t-elle conclu.