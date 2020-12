Ligue 1 : programme détaillé de la 4e journée

La 4e journée du championnat national de Ligue 1 aura lieu entre le jeudi 17 et le samedi 19 décembre prochain, selon le programme détaillé publié dimanche sur le site de la Ligue de football professionnel (LFP).

Leader de la Ligue 1 (7 pts), après trois sorties, l’ES Sétif sera l’hôte du NC Magra, jeudi (15h00) au stade du 08 Mai 1945, en ouverture de cette 4e manche.

Selon le programme de cette journée, trois rencontres sont programmées vendredi (15h00), il s’agit de : ASO Chlef - JS Kabylie, CA Bordj Bou Arreridj - RC Relizane et MC Oran - WA Tlemcen.

Pour ce qui est du reste des matchs, ils auront lieu samedi, à partir de 14h30, avec comme affiches : AS Aïn M’lila - JSM Skikda, JS Saoura - USM Bel Abbès, USM Alger - O Médéa, CR Belouizdad - NA Husseïn Dey, US Biskra - Paradou AC et MC Alger - CS Constantine.

Toutefois, la rencontre MCA-CSC a de très grandes chances d’être reportée en raison de la participation du doyen à la manche retour du tour préliminaire de la Ligue des Champions. En effet, le président du Conseil d'administration du MCA, Abdenacer Almas, a indiqué dimanche dernier que le club béninois des Buffles du Borgou est attendu samedi prochain à Alger et que le match se jouera probablement le lundi 21 décembre.