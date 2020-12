Ligue 2 : la reprise du championnat fixée à février 2021

Le Championnat de Ligue 2 de football 2020-2021 débutera en février 2021, a annoncé lundi le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

"La reprise des entrainements des clubs de Ligue 2 a été fixée au 20 décembre", a ajouté la même source.

Trente-six clubs composent la nouvelle L2, répartis en deux groupes en fonction du critère géographique (Centre-Est et Centre-Ouest).

Sur la base du nouveau système pyramidal de compétition, la Ligue 2 saison 2020-2021 aura un statut amateur et donc gérée par la LNFA et non plus par la Ligue de football professionnel comme auparavant.

"La Fédération algérienne de football se chargera de prendre les dispositions nécessaires pour la reprise des entrainements et du championnat de football de Ligue 2" souligne le MJS.

La composition des groupes :

Centre-Est : IB Lakhdaria, USM Annaba, AS Khroub, DRB Tadjenanet, MC El-Eulma, MO Béjaïa, JSM Béjaïa, MO Constantine, US Chaouia, CA Batna, MSP Batna, HB Chelghoum Laïd, CRB Ouled Djellal, USM Khenchela, WR M'sila, Amel Boussaâda, NRB Teleghma, CR Béni-Thour.

Centre-Ouest : RC Arbaâ, MC Saïda, ASM Oran, OM Arzew, CR Témouchent, IRB El-Kerma, MCB Oued Sly, RCB Oued R'hiou, SC Aïn Defla, JSM Tiaret, US Remchi, SKAF Khemis Miliana, USM Blida, WA Boufarik, ES Ben-Aknoun, CRB Aïn-Oussera, RC Kouba, USM Harrach.