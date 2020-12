Rentrée universitaire 2020/2021 : une reprise d'exception

Les étudiants universitaires rejoignent ce mardi les établissements universitaires dans des conditions exceptionnelles, marquées par la conjoncture sanitaire du (Covid-19).

Une rentrée universitaire inédite, une nouvelle organisation pédagogique, des cours aménagés, hébergement, et transport des étudiants adaptés. « L’enseignement en mode présentiel sera assuré pour une moyenne de 12 semaines par semestre et le reste des cours seront dispensés en ligne », a déclaré le ministre de l’Enseignement et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane.

Par ailleurs, le directeur des enseignements supérieur au niveau du ministère du même secteur, Boualem Saidani, a indiqué que le présentiel sera répartie graduellement et par vague, « il sera organisé par vague, le nombre de vagues dépend de la taille des universités, et selon la spécificité de chaque université. »

Pour les œuvres universitaires tout a été préconisé, « il y a une norme internationale, qui est de 6m² par étudiant. Au niveau des résidences universitaires, 25 étudiants par bus, qui a l’habitude de prendre plus de 100 étudiants, des conditions de distanciation dans les restaurants universitaires, voire parfois, des "lunch-packets" qui peuvent être servi aux étudiants, le calcul est fait dans cet objectif. » ajoute-t-il.

Toutes les dispositions sont en place, la réussite de cette rentrée universitaire 2020/2021, dépend du niveau d’application des personnels de la famille universitaire.