M. Djerad appelle la famille universitaire à mettre la recherche scientifique au service du décollage économique

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a appelé, mardi depuis M'sila, la famille universitaire à l'impératif de mettre la recherche scientifique au service d'un véritable décollage économique pour prendre en charge les besoins actuels de la société.

"J'appelle tous les chercheurs dont ceux résidant à l'étranger à l'impératif de prendre en charge les besoins actuels de la société en vue de réaliser un véritable décollage qui exploite efficacement les recherches scientifiques", a indiqué M.Djerad dans une allocution prononcée à l'université de Mohamed Boudiaf (M'sila), à l'occasion de l'ouverture de l'année universitaire 2020/2021, en présence du conseiller du Président de la République, Abdelhafid Allahoum et des membres du Gouvernement.

"La recherche est désormais un outil efficace pour la prise de décisions et de mesures adéquates et la gestion rigoureuse de la crise", a-t-il souligné.

"L'université algérienne fait face aujourd'hui à plusieurs défis nécessitant l'implication de tous les acteurs en vue de la cristallisation d'une vision de réforme intégrée capable d'insuffler une nouvelle dynamique en matière de formation d'une main-d'œuvre performante mais aussi pour permettre à la future université de s'adapter aux mutations en cours et d'être, ainsi, prête à satisfaire les besoins des nouveaux métiers et compétences dans un monde en mutation permanente", a soutenu le Premier ministre.

A cette occasion, M.Djerad a rappelé que le système universitaire avait connu, depuis l'indépendance jusqu'à présent, une "évolution", en témoigne la réalisation de 109 établissements d'enseignement supérieur répartis sur 48 wilayas, 55 établissements de formation supérieurs extra-secteur, 14 établissements de formation privés, 441 cités universitaires et 560 restaurants universitaires.

Le nombre d'étudiants a augmenté de 500 après l'indépendance pour enfin atteindre 1,65 million en 2020 tandis que le nombre d'enseignants encadrants a grimpé à 61.277 enseignants chercheurs en 2020.

M.Djerad a saisi cette occasion pour se recueillir à la mémoire des victimes de la pandémie de la covid-19 dans les rangs, des enseignants chercheurs, des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, des chercheurs permanents, des fonctionnaires et des étudiants.

Les start-up sont l'avenir de l'Algérie

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a souligné l'importance des start-up dans le développement de l'économie nationale, les considérant comme "l'avenir de l'Algérie".

Lors d'une visite d'inspection dans un incubateur d'entreprises relevant de l'Université Mohamed Boudiaf, dans le cadre d'une visite de travail dans la wilaya, le Premier ministre a précisé que les start-up ont un "rôle important dans le développement économique", rappelant que "le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a dédié un ministère pour accompagner ce type d'entreprises''.

"J'ai constaté au sein de l'incubateur d'entreprises, l'immense importance des travaux proposés par les étudiants porteurs de projets, ce qui traduit l'engagement de l'université à les développer'', a ajouté, à ce propos, M.Djerad.

Le Premier ministre s'est félicité, en outre, des activités réalisées dans l'incubateur, mettant l'accent sur la nécessité de répondre à toutes les préoccupations des doctorants et des chercheurs.

L'incubateur d'entreprises de l'université de M'sila compte plus de 200 projets et enregistre plus d'une cinquantaine de brevets, selon les explications fournies à M.Djerad, qui a assuré que ''l'Etat continuera à accompagner les start-up afin de développer l'économie nationale''.

Le Premier ministre a également présidé une cérémonie au cours de laquelle sept enseignants de l'Université Mohamed Boudiaf ont été honorés pour leurs travaux portant sur divers domaines de la recherche scientifique.

M.Djerad inaugurera lors de sa visite dans la wilaya de M'sila 2.000 places pédagogiques, et précèdera à la pose de la première pierre des projets de 300 logements promotionnels aidés (LPA) et de 538 logements de type location-vente de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL), ainsi que la distribution de 400 logements AADL au chef-lieu de wilaya.

Le Premier ministre est accompagné au cours de sa visite de travail dans la wilaya de M'sila, des ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri et le Conseiller du Président de la République, chargé des relation extérieures, Abdelhafid Alahem.