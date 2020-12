ANP: amarrage mardi du dragueur de Mines "Al Kassih-2" au quai nord de l'Amirauté

Le navire de guerre dragueur de mines "Al Kassih-2", a accosté, mardi, au quai nord de l'Amirauté, et ce dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actualisation et de modernisation de la flotte navale Algérienne et afin de consolider le corps de bataille de l'Armée populaire nationale et des Forces navales, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Le dragueur de mines "Al Kassih-2" nouvelle génération, est le deuxième du genre réceptionné par l'Algérie, dans le but de sécuriser la navigation maritime et de défendre les navires de commerce contre les dangers des mines en temps de guerre ou de crise", a précisé la même source.