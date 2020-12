Cinq marins disparus en mer, sauvés par les garde-côtes au nord de Bouharoune

Les cinq marins qui se trouvaient à bord d'une embarcation, portée disparue après une panne de moteur près du littoral de Bouahroune, dans la wilaya de Tipaza, ont été repêchés mardi sains et saufs par les garde-côtes, a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de ses missions humanitaires et suite à des renseignements parvenus au Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage relevant du Service national des Garde-côtes du Commandement des Forces navales, le 14 décembre 2020 à 15H05, relatifs à la disparation de l’embarcation Amar Chinoui qui se trouvait en état de chavirement après une panne moteur près du littoral de Bouahroune, wilaya de Tipaza, avec à son bord cinq (05) marins.

Aussitôt, une opération de recherche et de sauvetage a été enclenchée avec l’engagement de deux hélicoptères de recherche et sauvetage des Forces navales, deux (02) vedettes de sauvetages, (02) patrouilleurs des Garde-côtes et quatre (04) semi-rigides", précise la même source.

"Après la localisation, ce matin 15 décembre 2020, de l’embarcation disparue, par les hélicoptères SAR à 17 miles marin au nord de Bouharoune, les unités engagées dans cette opération ont été dépêchées dans cette zone pour procéder au sauvetage des cinq marins et les évacuer au port de Bouharoune sains et saufs, avant de les remettre à la protection civile qui a pris en charge leur transfert à l’hôpital", note le communiqué.

"Cette intervention reflète les efforts consentis par nos Forces navales dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions au large de nos côtes", ajoute la même source. APS