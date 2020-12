Sahara occidental : l'ONG "IFOR" appelle Biden à annuler la décision de Trump

Le Mouvement international pour la réconciliation (IFOR) a appelé le président américain élu, John Biden, à annuler la proclamation faite par le président sortant, Donald Trump de reconnaitre la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

Dans un communiqué relayé par l'agence de presse sahraouie (SPS), l'ONG internationale a également appelé Biden à ouvrer en faveur des principes de la légalité internationale comme base de résolution des conflits internationaux.

Dans son texte, l'IFOR a rappelé "le rejet et la condamnation de cette proclamation par plusieurs pays et institutions", appelant "le reste des pays membres des Nations Unies à travailler ensemble pour promouvoir des engagements en faveur de la légalité et de la responsabilité internationales dans le respect des droits fondamentaux".

L'IFOR a exhorté "la nouvelle direction des Etats-Unis à agir pour renverser la décision prise par Trump et réaffirmer les principes de légalité internationale comme base de la résolution des conflits et du renforcement de la coopération international".

L'ONG a de nouveau appelé le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, à "nommer immédiatement un envoyé personnel pour le Sahara occidental et à s'engager sur une voie crédible pour parvenir à une solution pacifique et surmonter les événements négatifs depuis le mois dernier". APS