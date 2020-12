Covid-19 aux Etats-Unis : plus de 1,6 millions d'enfants atteints

Près de 1.640.000 enfants aux Etats-Unis ont été atteints par le Covid-19 représentant 12,2% des cas dans l'ensemble du pays, selon un nouveau rapport conjoint de l'Association pédiatrique américaine (AAP) et de l'Association des hôpitaux pour enfants.

Un total de 178.823 nouveaux cas d'infection au coronavirus chez les enfants ont été signalés au cours de la dernière semaine du 3 au 10 décembre, la plus forte augmentation hebdomadaire depuis le début de la pandémie, indique le rapport.

Selon la même source, il y a eu une augmentation de 23% des cas de Covid-19 chez les enfants au cours des deux semaines allant du 26 novembre au 10 décembre.

Le taux global était de 2.179 cas pour 100.000 enfants dans la population, d'après le rapport, qui a précisé que ces derniers représentaient de 1,2% à 2,9% du total des hospitalisations signalées, et de 0% à 0,21% de l'ensemble des décès liés au coronavirus.

Les Etats-Unis ont commencé lundi à déployer le vaccin sur l'ensemble de la population.

Le pays a jusqu'à présent enregistré plus de 16,7 millions de cas et plus de 303.000 décès, selon le décompte effectué par l'université Johns Hopkins.