Plus de 3000 Palestiniens arrêtés depuis mars

Le Club du prisonnier palestinien a révélé mercredi que les autorités d’occupation israéliennes ont arrêté plus de 3300 Palestiniens depuis le début de la pandémie du coronavirus (Covid-19) en mars dernier.

Les arrestations se poursuivent quotidiennement accompagnées de violence et de répression contre les détenus et leurs familles sans épargner les enfants, les femmes, les personnes âgées, les malades et les blessés, dénonce le Club.

Selon le Club, l’occupation israélienne utilise le coronavirus comme outil pour réprimer les prisonniers palestiniens.

Juin dernier est le mois où Israël a arrêté le plus grand nombre de personnes, soit 469 Palestiniens.

En avril dernier, environ 140 prisonniers palestiniens ont contracté le coronavirus, d'après la source.

A cet effet, le Club du prisonnier a réitéré sa demande de créer un comité médical neutre pour superviser la santé des détenus.

Il a également demandé à l’Organisation mondiale de la santé de faire vacciner les prisonniers, sous la supervision d’un comité médical neutre.