Des films algériens au programme des Journées cinématographiques de Carthage

Plusieurs films algériens, courts métrages et documentaires, sont au programme des 31ème Journée cinématographiques de Carthage, prévues du 18 au 23 décembre à Tunis sans compétition officielle, annoncent les organisateurs.

Les organisateurs de cet événement cinématographique dédié au cinéma africain et arabe ont choisi de tenir l'événement en présentiel et de renoncer à la compétition.

Dans la section "Best of courts métrages" les organisateurs ont choisi de projeter "Les jours d'avant" (2014) de Karim Moussaoui, "Khouya" (2010) de Yanis Koussim, "Demokratia" (2002) de Malek Bensmail, "Lumdja" (2015) de Omar Belkacemi, et "Le voisin" (1990) de Belkacem Hadjadj.

Le documentaire "Fi Rassi rond point" réalisé en 2016 par Hassan Ferhani et doublement primé au Jcc, figure dans la section "Coup de coeur" de cette édition.

Cette édition particulière des Jcc propose au public une série de portraits qui racontent le parcours de 14 réalisateurs arabo-africain parmi lesquels figurent les cinéastes algériens Mohamed Lakhdar-Hamina, Merzak Allouache, Abdelkrim Bahloul et Rachid Bouchareb.

Après un premier report, les organisateurs des Journées cinématographiques de Carthage ont opté pour une édition présentiel, dans le strict respect des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus, en plus de la tenue de projections dans des drive-in.

Les JCC ont cependant annulé la compétition officielle pour cette 31ème édition.