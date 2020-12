MJS : reprise mardi de la pratique sportive en plein air

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a donné, ce dimanche, son feu vert pour la reprise de la pratique sportive en plein air, qui aura à partir de mardi prochain, et ce après l'adoption d'un protocole sanitaire anti-coronavirus par le Comité scientifique de suivi et de l'évaluation de la pandémie de Covid-19.

Selon le communiqué du MJS, les activités sportives concernées par cette reprise sont : athlétisme, cyclisme, tennis, aviron et canoë-kayak, voile, sports mécaniques, badminton, ski et sport de montagne, sports équestres et sports traditionnels.