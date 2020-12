Tournoi de l’UNAF (U20) : battue par la Libye (0-1), l’Algérie ne disputera pas la CAN 2021

La sélection nationale de football des moins de 20 ans (U20) ne jouera pas la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021). Les Algériens ont laissé passer leur chance de prendre part à cette compétition après avoir été battus par leurs homologues libyens (1-0), ce lundi à Tunis, à l’occasion de la 3e journée du tournoi de l’Union nord-africaine (UNAF).

Condamnés à gagner pour rester dans la course à la qualification, notamment après avoir engrangé qu’un seul point en deux rencontres, les protégés de Saber Bensmain sont complètement passés à côté de leur sujet.

Les Libyens ont réussi à inscrire l’unique réalisation de ce derby Maghrébin, à la 17e minute, grâce à un but contre son camp du défenseur Khalil Bara.

Durant plus d'une heure de jeu, les camarades de Beloumi ont essayé de revenir dans cette partie, toutefois, les Algériens n’avaient ni la réussite, ni les moyens, pour renverser la situation.

Après deux défaites et un match nul, l’Algérie comptabilise un point et occupe toujours la 4e et avant-dernière place. Pour sa part, la Libye a pris la tête du classement avec 6 unités.

Dans l’autre rencontre, la Tunisie et le Maroc se sont quittés sur un score blanc (0-0). À la suite de ce résultat, la Tunisie recule à la deuxième place (5 points), alors que le Maroc occupe toujours la troisième position (4 points).

Fin de tournoi pour les Verts

Ce match face à la Libye aura été le dernier pour les Verts dans ce tournoi. En effet, la sélection nationale va rentrer au pays car son dernier match, prévue ce jeudi, face à l’Egypte n’aura pas lieu. En effet, les Egyptiens se sont retirés du tournoi en raison des nombreux cas de contaminations à la Covid-19 enregistrés dans leurs rangs.

Pour ce qui est des autres équipes, le Maroc croisera le fer avec la Libye, alors que la Tunisie est exempte.

Il y a lieu de rappeler que compétition se déroule sous forme de mini-championnat de quatre journées, au bout desquelles les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale de la CAN-2021 de la catégorie en Mauritanie (14 février - 4 mars), qui verra la participation de 12 équipes.