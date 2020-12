La Tunisie dément toute intention d'établir des relations diplomatiques avec l’entité sioniste

La Tunisie a démenti " catégoriquement " mardi soir toute intention d'établir des relations diplomatiques avec l'entité sioniste, a rapporté l'agence TAP.

Contrairement aux informations circulant dans un certain nombre de médias sur la possibilité de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et l'entité sioniste, le ministère tunisien des Affaires étrangères, de migration et des Tunisiens à l'étranger a confirmé dans un communiqué que toutes les allégations circulant à cet égard étaient infondées et totalement incompatibles avec la position officielle de principe de la Tunisie qui soutient la juste cause palestinienne.

Dans le communiqué, le ministère tunisien a rappelé la position ferme du président tunisien Kaïs Saïed, qui avait souligné à plusieurs reprises que les droits du peuple palestinien étaient inaliénables, notamment son droit à l'autodétermination et à la création d'un Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale.

"Cette position de principe découle de la volonté du peuple tunisien et exprime ce qu'il ressent en termes de solidarité et de soutien absolu aux droits légitimes du peuple palestinien, qui lui ont été garantis par diverses références internationales, les résolutions des Nations Unies et de ses différents organes, en particulier celles du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, telles qu'adoptées par de diverses autres organisations internationales et régionales", a précisé le ministère tunisien.

"La Tunisie réitère sa pleine conviction qu'une paix juste, durable et globale ne peut être établie dans la région sans appliquer les décisions de légitimité internationale concernant les droits du peuple palestinien à récupérer ses terres volées et à établir son Etat indépendant", a ajouté le communiqué.

En conclusion, le ministère a réitéré l'adhésion de la Tunisie au principe de ne participer à aucune initiative qui porte atteinte aux droits légitimes du peuple palestinien frère, affirmant qu'elle n'était pas intéressée à établir des relations diplomatiques avec l'entité sioniste tant qu'elle poursuit sa politique allant à l'encontre des décisions de légitimité internationale et des principes du droit international. APS