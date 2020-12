Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique de l'Émir du Qatar

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu mercredi un appel téléphonique de son frère l'Émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, qui a pris des nouvelles de son état de santé et lui a réitéré son invitation à effectuer une visite au Qatar après son rétablissement et son retour au pays, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de son frère l'Émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, qui a pris des nouvelles de son état de santé et lui a adressé ses vœux de bonne santé", précise le communiqué.

À cette occasion, "l'Émir du Qatar a réitéré à monsieur le Président son invitation à effectuer une visite au Qatar après son rétablissement et son retour au pays". "À son tour, monsieur le Président a remercié l'Émir du Qatar pour ses nobles et fraternels sentiments et accepté l'invitation".