Sahara Occidental : la tension persiste sur les plans militaires et des droits de l’homme

La tension persiste au Sahara Occidental, « les unités de l'Armée de libération populaire sahraouie (ALPS) ont poursuivi, mardi leurs attaques ciblant les bases et les positions des forces d'occupation marocaine, derrière le mur de la honte », a indiqué le ministère de la Défense sahraoui dans son communiqué militaire N°40, publié sur le site web de l’Agence de presse sahraouie (SPS).

Sur le plan des droits de l’homme, le président de l’association des familles des prisonniers et disparus sahraouis, Abdeslam Omar Lahcen, fait état d’un « rapport accablant », publié par l’ONG internationale Human Rights Watch, sur « la gravité de la situation et particulièrement celle des activistes et défenseurs des droits de l’homme ».

« Des dizaines d’activistes sahraoui sont empêchés de sortir de chez eux », signale Abdeslam Omar Lahcen, ajoutant que « le Maroc continue à bloquer totalement le territoire sahraoui occupé à l’observation internationale ».

La tension est, également, « très vive et très grave le long des frontières sahraouies avec la Mauritanie et pas très loin de la région d’El Guerguerat », abonde Abdeslam Omar Lahcen, en citant, notamment, la presse mauritanienne qui « a fait état de tirs marocains en direction du territoire mauritanien ». Un précédent qui serait « le fruit d’une erreur », selon la presse mauritanienne.

Les propos du président de l’association des familles des prisonniers et disparus sahraouis, Abdeslam Omar Lahcen, ont été recueillis par Rabea Slimani de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.