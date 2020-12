Procès en appel des Kouninef : des peines de 10 à 18 ans de prison ferme requises

Le procureur général près la Cour d'Alger a requis jeudi des peines allant de 10 à 18 ans de prison ferme, assorties d'une amende de 8 millions de DA avec la saisie des biens à l'encontre des frères Kouninef et Keddour Ben Tahar, gérant du groupe KouGC, poursuivis notamment pour "trafic d’influence", "blanchiment d’argent" et "obtention d’indus avantages".

Une peine de 18 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 millions de DA a été requise à l'encontre de Redha Kouninef.

Une peine de 15 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 8 millions de DA, a été requise contre Karim-Abdelkader et Tarek-Noah Kouninef, alors qu'une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 millions de DA a été requise contre Keddour Ben Tahar.

Pour rappel, Réda, Abdelkader-Karim et Tarek-Noah Kouninef, ainsi que le gérant du groupe KouGC, Keddour Ben Tahar, dont les trois frères sont propriétaires, sont jugés pour plusieurs chefs d’inculpation dont "trafic d’influence", "blanchiment d’argent", "obtention d’indus avantages", " détournement de fonciers et de concessions", et " non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics".

Ils ont été condamnés, en première instance par le Tribunal de Sidi M'hamed, à des peines respectives de 16, 12, 15 et 8 ans de prison ferme avec des amendes de 8 millions de DA chacun et la saisie des biens à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

APS