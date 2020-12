L’affectation d’un établissement donné à la prise en charge des malades atteints de Covid-19 écartée par le gouvernement

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé, jeudi à Alger, la poursuite de l’application de la stratégie du secteur d’accueillir et de soigner les malades Covid-19, écartant la création ou l’affectation «d’un établissement donné» à la prise en charge des malades atteints de Covid-19.

Lors d’une plénière consacrée aux questions orales au Conseil de la nation, le ministre a déclaré en réponse à une question sur l'affectation d’un établissement donné pour soigner les malades atteints Covid-19, que « cela est pratiquement impossible, car il est irraisonnable d’accueillir un grand nombre de malades dans un seul établissement faute de moyens matériels et humains ».

Soulignant « la poursuite de l’application de la stratégie du secteur d’accueillir et de soigner les malades Covid-19 adoptée par la tutelle depuis le début », le ministre a précisé que cette stratégie tend à « protéger les malades non infectés et ceux souffrant d’immunodépression tels que les cancéreux et les insuffisants rénaux ».

Rappelant l’affectation de plusieurs services à la prise en charge de ces malades au niveau de la majorité des établissements de santé, le ministre a ajouté que plus de 18.000 lits au niveau national et plus de 1400 lits en soins intensifs ont été assurés, outre l’élément humain pour veiller en permanence sur les malades.

Pour éviter la contamination au niveau des établissements hospitaliers accueillant les malades, le secteur de la santé s’est engagé à suivre le protocole relatif à leur accueil avec l’affectation d’espaces de sélection loin des urgences, a-t-il rassuré.

Evoquant les travailleurs du secteur de la santé qui ont sacrifié leur vie pour sauver la vie des autres, le ministre de la Santé a indiqué que 141 décès parmi le personnel de la santé ont été enregistrés à ce jour avec 10.817 contaminations.

Benbouzid a rendu un hommage à l’ensemble des travailleurs du secteur de la santé et même ceux en dehors de ce corps qui ont démontré un haut sens de responsabilité, de courage et de dévouement face à cette pandémie.

En contrepartie de tous ces sacrifices pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus, le Président de la République a décidé, souligne le ministre, d'accorder aux employés du secteur de la santé une récompense sous forme de prime mensuelle accordée exceptionnellement en contrepartie du risque quotidien auquel ils sont exposés dans l'exercice de leurs fonctions, conformément au décret présidentiel n 79-20 du 31 mars 2020, portant établissement d’une prime exceptionnelle pour les employés de la santé

En réponse à une autre question concernant la réalisation d'un hôpital à Khemis El Khechna dans la wilaya de Boumerdès, qui a été gelée, Benbouzid a indiqué que la wilaya compte trois établissements hospitaliers publics à Dellys, Bordj Menaïel et Thenia, et a bénéficié récemment de projets de réalisation de 4 nouveaux établissements hospitaliers, dont deux sont spécialisés et les autres publics.