Accidents de la route: 6 personnes décédées et 384 autres blessées durant les dernières 48 heures

Six (06) personnes sont décédées et 384 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la route à travers le pays durant les dernières 48 heures, indique samedi un communiqué de la Protection civile.

Durant la période du 24 au 26 décembre courant, (les dernières 48 heures) les unités de la Protection civile ont enregistré 4789 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité et ainsi les opérations de sensibilisations et de désinfections relatifs au Coronavirus Covid-19.

Les éléments de la Protection sont intervenus également, pour prodiguer des soins de première urgence à 32 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO émanant des appareils de chauffage et chauffe eau à l’intérieur de leur domiciles au niveau des wilayas d’El Bayadh (08 personnes) , Blida (06 personnes) , Constantine (04 personnes) , Oran (05 personnes), Naama (03 personnes) et les wilayas de Bouira, Relizane, Ain Témouchent, Tébessa, Bordj Bou Arreridj et Laghouat une (01) personne chacune les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées vers les structures sanitaires.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué durant la même période, 116 opérations de sensibilisation à travers 21 wilayas (85 communes), portant sur la pandémie Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité du respect le confinement ainsi que les règles de la distanciation physique.

Ainsi 167 opérations de désinfection générale ont été effectué à travers 22 wilayas (72 communes) ciblant l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles.

Aussi, les secours de la Protection civile de Bejaia sont intervenus pour le sauvetage et l’évacuation de 22 personnes coincées au niveau d’un camp au lieu dit foret lac noir commune Adekar et ceux de Blida pour l’extinction d’un incendie au niveau d’un chalet (chambre de garde) appartenant à la société Bifa Biscuiterie commune de Ouled Slama , causant le décès d’une personne carbonisée de sexe masculin âgé de 62 ans, la victime a été évacué vers l’hôpital de Blida .